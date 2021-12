L’agente di Eriksen: “Vuole tornare a San Siro a gennaio. Il futuro? Giocherà ancora”

L'agente: "Vuole venire assolutamente a San Siro, già a gennaio, per questi fantastici tifosi pazzi di lui"

Alle ore 15.00 di ieri pomeriggio, Eriksen e l' Inter si sono ufficialmente dette addio. Ma ora quale sarà il futuro del danese? L'agente Martin Schoots spiega a La Gazzetta dello Sport : "Chris è in buone condizioni fisiche. Giocherà ancora , sono ottimista, il calcio è la sua passione. Vediamo che cosa ci porterà gennaio. Dico di più: già due club mi hanno chiamato per sapere come sta".

Il club lo inviterà in una delle prossime partite in casa e, a quanto pare, il danese non vede l’ora: "Finora ha potuto salutare solo i dirigenti, ma vedrà anche i suoi compagni – ha continuato Schoots -. Vuole venire assolutamente a San Siro, già a gennaio, per questi fantastici tifosi pazzi di lui. L’hanno voluto fortemente come giocatore, e quando l’hanno conosciuto davvero, lo hanno apprezzato come uomo. A parte il calcio, questo rimarrà per sempre".