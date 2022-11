Esposito già al capolinea con l’Anderlecht? Ora l’Inter deve pensare al suo futuro

Secondo il sito belga Voetbalprimeur, è molto improbabile che Esposito possa ancora vestire la maglia dell'Anderlecht a gennaio. Soprattutto, dopo quanto successo nell'ultimo week-end, quando l'attaccante ha preso un volo per l'Italia dopo non essere stato convocato da Volendam.

L'allenatore, però, non le ha mandate a dire e, a domanda precisa, ha risposto così: "Non aveva il permesso per farlo. Mi aspetto che i giocatori che non sono convocati siano allo stadio".