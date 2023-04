Espulsione Lukaku, l’Inter aspetta la sentenza e pensa al ricorso

La discussa espulsione di Lukaku in Juventus-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia, costringerà i nerazzurri a dover fare a meno del belga per la gara di ritorno. Una beffa clamorosa, visto anche il trattamento ricevuto da Big Rom. La società interista, però, non vuole arrendersi.

Come trapelato da fonti interne al club, l’Inter attenderà la sentenza del Giudice Sportivo. Una volta saputa la sanzione e i motivi della stessa, i nerazzurri decideranno se fare ricorso o meno, in base anche a quanto scritto da Massa nel suo referto.