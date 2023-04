Lukaku duro: “Spero si faccia qualcosa per davvero questa volta”

Romelu Lukaku non è rimasto in silenzio dopo i brutti episodi di razzismo subiti ieri sera in Juventus-Inter. Il belga si è espresso duramente sulla questione tramite il proprio profilo Instagram ufficiale.

Ecco la traduzione del contenuto del suo post:

“Ci sono passato nel 2019.. e poi di nuovo nel 2023..

Spero che questa volta il campionato prenda davvero provvedimenti perché questo bellissimo gioco dovrebbe essere apprezzato da tutti…

Grazie per i messaggi di supporto

F*****o il razzismo”