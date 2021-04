Eto’o sempre in prima linea per il Camerun: donate 10 ambulanze

Il bel gesto dell'ex Inter

Ancora un altro bellissimo gesto di Samuel Eto'o per il suo Camerun, in questo momento di grande difficoltà per il mondo causa pandemia. Dopo la donazione dello scorso anno di mascheri e beni di prima necessità, questa volta l'ex campione dell'Inter ha deciso di donare 10 ambulanze al Ministero della Salute del suo Paese.