CM.com – I calciatori dell’Inter aiutano la società: rinunciano al premio scudetto

Accordo trovato negli scorsi mesi

La stagione dell' Inter sta per chiudersi come ogni tifoso sperava, ma forse nessuno si immaginava. Mentre c'è bagarre per la qualificazione alla prossima Champions League con cinque squadre impegnate per tre posti, i nerazzurri sono saldamente al comando della classifica e già domenica possono laurearsi campioni d'Italia .

In un campionato così complesso, con impegni ravvicinati, partite rinviate, pandemia e chi più ne ha più ne metta, il gruppo di Antonio Conte ha fatto la differenza. Un affiatamento che non si vedeva da tempo a Milano, non solo in campo ma anche fuori. Come riportato da Calciomercato.com infatti, tutti i calciatori dell'Inter rinunceranno ai premi per la vittoria dello scudetto per venire incontro alle esigenze economiche societarie. Un accordo - si legge - trovato con l'ad Giuseppe Marotta dopo il rifiuto di tagliarsi lo stipendio. Il dirigente nerazzurro però ha ottenuto in cambio la dilazione e la possibilità, appunto, di non versare i premi.