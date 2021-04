Gianfelice Facchetti sul nuovo stadio: “Sala esprime dubbi legittimi, serve un dibattito serio”

Il futuro del nuovo stadio dell'Inter è ancora incerto

Ecco il suo intervento ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24: "Per me rivedere San Siro da qualsiasi strada io arrivi, ogni volta è sempre un sussulto. Anche le ragioni del cuore sono fondate nel dibattito sul nuovo stadio, ma sul resto si può provare almeno a parlarne. Nel silenzio degli stadi deserti, mi sono nutrito di ricordi, col tema stadio sullo sfondo. Se ne parlerà ancora con le elezioni, Sala esprime perplessità che sono legittime, ogni attore in gioco ha le sue ragioni, bisogna parlarne con un dibattito serio".