C&F – Inter, oltre 60 milioni dai premi Uefa della scorsa stagione: il confronto con le italiane

L'Uefa ha reso pubblico il bilancio chiuso nella passata stagione evidenziando una perdita di 800 milioni

La scorsa settimana, una volta scongiurato il pericolo Superlega, la Uefa ha pubblicato i dati relativi al bilancio della stagione 2019/20, registrando un calo di 800 milioni di euro rispetto ai 3,8 miliardi dell'anno precedente. Come spiegato da Calcio&Finanza, all'interno del documento è stato possibile riscontrare che in totale il club italiani hanno incassato ben 284 milioni grazie al loro percorso in Champions League: dalla Juventus che con 84 milioni ha guadagnato più di tutti, all'Inter che con il terzo posto della fase a gironi si è dovuta 'accontentare' di 44,5 milioni.