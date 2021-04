Il Sole 24 Ore – Inter, in settimana il maxi prestito: LionRock ai saluti

Le ultime sul finanziamento che darà momentaneamente ossigeno alle casse nerazzurre

E' stato un weekend molto intenso sotto il piano delle trattative in casa Suning, per chiudere il maxi prestito che permetterebbe all'Inter di rispettare tutte le scadenze economiche entro fine stagione. Una cifra considerevole che, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore questa mattina, potrebbe ammontare complessivamente a circa 270 milioni di euro, per la quale i banchieri di Goldman Sachs hanno lavorato nelle ultime settimane con importanti investitori finanziari.