GdS – Zhang, giovedì il rientro a Milano! Venerdì sarà Appiano, il vertice dopo la festa scudetto

Il presidente nerazzurro rientrerà in Italia dopo sei mesi e mezzo dall'ultima volta

Dopo sei mesi e mezzo dall'ultima volta, questo giovedì Steven Zhang farà finalmente ritorno a Milano. In seguito agli annunci delle ultime settimane, il presidente dell' Inter ritornerà in Italia per godersi da vicino la festa scudetto della formazione allenata da Antonio Conte. Un clima di euforia che la squadra vivrà nei prossimi giorni e che quasi mette in secondo piano i problemi economici sofferti da Suning negli ultimi tempi, rispetto ai quali tra l'altro lo stesso Zhang dovrà rendere conto a tutta la dirigenza per programmare il futuro.

Per questo motivo non è ancora stata fissata una data per il famoso vertice che avverrà con la presenza di Antonio Conte, il quale necessariamente vorrà capire lo spazio di manovra che Suning potrà garantirgli la prossima estate. Perché prima tutte le forze dovranno essere concentrate nella partita di sabato a Crotone, in cui una vittoria potrebbe avvicinare quasi al 100% lo scudetto nelle mani dell'Inter. Una trasferta in cui Zhang non sarà presente, visto che il presidente ha solamente in programma far visita alla squadra ad Appiano Gentile il venerdì e sperare che domenica l'Atalanta possa consegnargli il titolo in caso di mancato successo sul Sassuolo.