GdS – L’Inter si conferma la squadra che corre di più in Serie A: domina Brozovic

La formazione nerazzurra percorre mediamente più chilometri di tutti a partita

Per il secondo anno consecutivo, l' Inter di Antonio Conte si conferma come la squadra che corre in media più chilometri per ogni partita giocata. Ennesima dimostrazione della grande preparazione atletica gestita dall'esperto Antonio Pintus, non a caso voluto fortemente nell'estate 2019 dal tecnico leccese e strappato dalle mani del Real Madrid. Stando ai numeri riportati questa mattina da La Gazzetta dello Sport , la formazione nerazzurra percorre mediamente 113,02 km per ogni incontro giocato, davanti a Lazio (112,18), Napoli (112,08) e Genoa (111,01).

Nonostante dia l'impressione di apparire spesso svogliato all'interno del campo, non è affatto una sorpresa vedere in cima alle classifiche individuali per chilometri percorsi Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ne fa in media 13 e anche lui per il secondo anno consecutivo si riconferma il calciatore che più corre in tutta la Serie A. Ma non solo, perché nella top 5 del campionato italiano troviamo anche Nicolò Barella che in media di chilometri ne percorre 11,4 a partita. E non è un caso se entrambi sono i titolarissimi indiscussi del centrocampo di Conte.