Mazzola: “Inter, grandi meriti vanno a Conte. Handanovic? Merita il rinnovo”

L'ex interista è rimasto scaramantico sulla possibilità di vincere lo Scudetto

Le parole su Conte sono da titolo, ma lo sono più quelle su Handanovic : "Se merita il rinnovo? Direi proprio di sì, se lo merita per quello che sta facendo". A parlare è Sandro Mazzola , ex calciatore e bandiera dell' Inter , che, intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com, ha fatto il punto sulla stagione dei nerazzurri, ormai lanciati verso il titolo. Ma specifica: "Sono scaramantico, non dico niente".

In ogni caso, anche Mazzola parla come se l'Inter avesse già lo Scudetto in tasca: "Merito di Conte che è sempre andato avanti, a testa alta, noncurante delle troppe critiche - afferma - A inizio campionato è stato bersagliato, lui ci ha sempre creduto, non ha mai desistito. Ha saputo, in silenzio, aggiustare le cose. Ora raccoglie i frutti, il risultato è ottimale". Meriti solo di Conte? "C'è una grande fetta, ma se le cose vanno bene il merito è di tutti", spiega. Ma prima c'è l'ostacolo Crotone: "Non la vedo semplice, non hanno niente da perdere - chiosa Mazzola - Giocheranno con la mente sgombra".