SM – Inter, Conte ha chiesto Milinkovic-Savic: Eriksen la chiave per il grande colpo?

Il centrocampista serbo è il grande obiettivo nella lista del tecnico leccese

Premettendo che in questa fase l'Inter non ha ancora alcuna possibilità di poter imbastire vere e proprie trattative di mercato, stando a quanto riportato dal noto giornalista di Sportmediaset Claudio Raimondi ieri sera durante Pressing, Antonio Conte avrebbe già individuato due possibili colpo. Il primo è Emerson Palmieri, esterno mancino di proprietà del Chelsea già cercato nelle ultime finestre dal tecnico leccese per rinforzare la corsia di sinistra che perderà Ashley Young al termine della stagione. Ma attenzione al secondo perché è un grande nome, visto che si tratta di Milinkovic-Savic della Lazio.