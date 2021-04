Nuovo Stadio – Sala: “Vorrei chiarimenti sul futuro dell’Inter. Mio compito difendere l’interesse pubblico”

Il primo cittadino si rivolge ancora una volta alla proprietà nerazzurra per avere spiegazioni

Il sindaco di Milano Beppe Sala è tornato a parlare del tema nuovo stadio in riferimento al progetto di Inter e Milan. Un impianto che dovrebbe sorgere nell'area dei parcheggi dell'attuale Meazza a San Siro, ma che sta incontrando notevoli difficoltà col passare dei mesi. In occasione di un evento che si è tenuto a Milano per celebrare l'anniversario della Liberazione italiana, il primo cittadino lombardo è tornato sul tema chiedendo chiarimenti sul futuro del club nerazzurro.

Queste le parole di Sala che continua a ribadire la sua posizione ed apertura al confronto con Inter e Milan:"Il nuovo stadio di San Siro? Non è cambiato molto per quanto mi riguarda. Ma mi sembra di essere l'unico a voler chiedere di capire del futuro e del controllo dell’Inter. I due club sanno sempre dove trovarmi per continuare a discutere. Non c’è nessun atteggiamento ostile al progetto stadio, ma il mio compito resta quello di difendere l’interesse pubblico".