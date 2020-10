Eurorivali – Lo Shakhtar Donetsk fallisce l’aggancio in vetta: con il Vorskla finisce in parità

Missione fallita per lo Shakhtar Donetsk, che martedì affronterà l’Inter nella seconda giornata di Champions League. La formazione ucraina ha sfidato in campionato la capolista Vorskla con l’obiettivo di cercare l’aggancio in vetta, ma si è dovuta accontentare di un pareggio.

Lo Shakhtar era passato in svantaggio dopo pochi minuti dal fischio d’inizio, a causa della rete segnata da Vladyslav Kulač. Dopodiché la formazione allenata da Luis Castro ha provato a prendere in mano le redini del gioco, controllando il possesso e provando ad impensierire gli avversari: sforzi premiati al minuto numero trentatre, quando Manor Solomon ha siglato il gol che ha riequilibrato la situazione.

Nella ripresa i prossimi avversari dei nerazzurri non sono riusciti a completare la rimonta, nonostante l’inferiorità numerica degli avversari causata dall’espulsione Ndyaie a metà secondo tempo. La gara si è conclusa sull’1-1, con lo Shakhtar che ha fallito l’aggancio in vetta alla classifica.

