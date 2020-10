Caos Hakimi, il laboratorio Synlab rivendica il rispetto del protocollo

Resta il mistero in merito alla vicenda che riguarda il tampone effettuato alla UEFA ad Hakimi prima della gara tra Inter e Borussia Monchengladbach. Il marocchino è stato fermato a causa della positività e non ha potuto giocare la gara. L’Inter, però, al ritorno l’ha sottoposto ad altri due tamponi che hanno dato esito negativo.

Hakimi, quindi, sarà a disposizione di Antonio Conte per la gara contro il Genoa, ma intanto l’Inter è arrabbiata con la UEFA per l’assenza nella gara di Champions. Come riporta Gazzetta.it, i nerazzurri vorranno tutelare i propri diritti e probabilmente portare avanti una causa. Intanto, il laboratorio Synlab, che effettua i tamponi per la UEFA, ha rivendicato la correttezza nel svolgere il proprio lavoto e il rispetto dei protocolli in ogni fase dell’operazione.

