CdS – Conte preoccupato? Il percorso è quello giusto

Antonio Conte, nonostante gli ultimi risultati, in televisione si dice contento del percorso che l’Inter sta facendo e non è affatto preoccupato. Come riporta il Corriere dello Sport, Conte non è più quello di qualche mese fa che andava in televisione e sbroccava. Conte adesso è tranquillo e affronta tutto con ironia e leggerezza.

Tutto è cambiato dopo il colloquio con la dirigenza, colloquio arrivato dopo le parole nel post-finale di Europa League. Conte compatta il gruppo e lascia fuori i nemici. Il paragone con il Liverpool non è da fare, anche perché in Italia, aspettare quattro anni non è affatto plausibile e si finisce sulla graticola dopo soli pochi risultati.

L’Inter adesso è stata riprogettata e rinforzata per colmare il gap con la Juventus, ma quattro anni per vincere non vuole aspettarli nessuno e il primo è proprio Antonio Conte.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<