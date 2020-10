GdS – Ginter-Borussia M, niente rinnovo: sarà addio nel 2021. L’Inter osserva

In occasione della sfida di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach, la dirigenza dell’Inter ha potuto visionare da vicino Matthias Ginter, difensore tedesco classe 1994.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport Ginter piace tanto a Marotta e Conte. Il suo contratto è in scadenza nel 2022, le trattative per il rinnovo sono ferme e il ds Eberl ha già detto che nella prossima finestra estiva di mercato sarà costretto a venderlo per non perderlo a zero. Ginter ora vuole un top club europeo, sa che è il momento giusto. L’Inter osserva attentamente e prepara l’assalto.

