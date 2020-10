Social – Hakimi già in campo contro il Genoa? L’indizio fa sperare i tifosi dell’Inter

Achraf Hakimi sarà in campo contro il Genoa? La domanda ha caratterizzato la giornata dei tifosi nerazzurri, dopo la notizia della negatività al tampone di conferma arrivata questa mattina. Il calciatore è ora ufficialmente uscito dall’isolamento, ma per poter essere impiegato dal tecnico dell’Inter Antonio Conte deve attendere il via libera dai medici: se la pratica burocratica dovesse essere completata in tempo, il marocchino potrà scendere in campo, dal primo minuto o a gara in corso.

I tifosi non possono far altro che attendere, cogliendo però alcuni segnali rilasciati sui social network dal calciatore, che ha postato un post riguardante la gara: