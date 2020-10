Le star della Liga incoronano Lautaro: “Meglio di Halaand, è giovane ed ha esperienza”

In Spagna l’attenzione mediatica è tutta sul Clasico fra Barcellona e Real Madrid, che fra pochi minuti scenderanno in campo nell’attesissima sfida che potrà dire molto sulle ambizioni di entrambe. Intervenuti al Gala de Embajadores y Patrocinadores de LaLiga tenuto in occasione della partita, ben cinque ex del campionato hanno suggerito l’acquisto dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez.

Queste le loro parole sui calciatori consigliati ai due top club, riprese da Tuttomercatoweb:

David Albelda, ex Valencia: “Suggerisco Lautaro per il Barcellona, Mbappé per il Real Madrid“.

Gaizka Mendieta, ex Valencia e Barcellona: “Pochi dubbi: Lautaro al Barça, Mbappé al Real vista anche la presenza del suo connazionale Zidane in panchina”.

Robert Pires, ex Villarreal: “Lautaro e una garanzia difensiva quale Van Dijk per il Barcellona, Mbappé e Haaland per il Real Madrid. I blancos devono iniziare a pianificare il futuro, già ora e non domani“.

Fernando Redondo, ex Real Madrid: “Al Real Madrid consiglio Mbappé e Camavinga, che per caratteristiche mi ricorda molto Guti. Per il Barcellona dico invece Lautaro Martinez, un attaccante di grande personalità che potrebbe davvero fare bene ne LaLiga”

Ismael Urzaiz, ex Athletic Club e Real Madrid: “È un calciatore giovane, ma che ha già accumulato tanta esperienza in una big europea come quella nerazzurra. All’Inter la maglia pesa, Real e Barça aspettano un 9 e Lautaro significa gioventù e anche esperienza. Molto meglio lui di Haaland secondo me”.