Verso Genoa-Inter, le ultime sulle probabili formazioni: dubbio Hakimi, scalpita Eriksen

Manca sempre meno alla sfida in programma allo stadio Luigi Ferraris fra Genoa ed Inter, che si affronteranno alle ore 18 nella gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. La formazione nerazzurra vive ancora con il dubbio relativo alla possibile presenza di Achraf Hakimi, partito per il capoluogo ligure dopo la conferma della negatività al tampone ma ancora in attesa del via libera dai medici: con ogni probabilità, il marocchino non sarà fra i titolari.

Dal primo minuto dovrebbe essere impiegato ancora una volta Chistian Eriksen, mentre farà il suo debutto in campionato con la maglia nerazzurra Matteo Darmian. Spazio anche ad Alessandro Bastoni, che torna titolare dopo l’assenza dovuta al Covid. Di seguito la probabile formazione:

GENOA (3-5-2): Perin; Bani, Zapata, Masiello; Ghiglione, Radovanovic, Badelj, Rovella, Cyzborra; Pandev, Pjaca. All. Maran

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Barella, Perisic; Eriksen; Martinez, Lukaku. All. Conte

