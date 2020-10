UFFICIALE – Genoa-Inter, Hakimi può giocare: arriva l’ultimo via libera dei medici per la gara di Marassi

E’ infine giunta a conclusione la telenovela che tutti, all’Inter, speravano potesse arrivare, e forse un po’ meno per quanto riguarda il Genoa: Achraf Hakimi potrà prendere parte alla gara in programma questa sera alle 18 a Marassi. Ad annunciarlo, sul proprio profilo Twitter, è Marco Barzaghi, giornalista di Sport Mediaset: ma la notizia, in ogni caso, sta facendo in questi minuti il giro della rete.

Il giallo della positività di Hakimi era cominciato già nei giorni scorsi ed è stato rilanciato in mattinata dai quotidiani dopo le notizie di ieri: dalla negatività inizialmente riscontrata in occasione del tampone precedente alla gara contro il Borussia Monchengladbach alla notizia della “debole positività” arrivata in seguito, che ha impedito al marocchino di disputare la partita di Champions League e che ha mandato su tutte le furie l’Inter. Problemi di comunicazione, forse, da parte della UEFA, o imperizia nelle analisi: rimane il fatto in queste ore monta il malcontento in casa nerazzurra. Per ora, però, Conte e soci si tengono stretta la buona notizia: Hakimi c’è, e – stavolta con assoluta certezza – sarà utilizzabile.

