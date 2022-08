Felicevich (agente Sanchez): “Può giocare ancora ad altissimi livelli”

Fernando Felicevich , procuratore di Alexis Sanchez, continua a pensare che il proprio assistito possa mantenersi ancora ad alti livelli, nonostante il rendimento tenuto all'Inter. In un'intervista a La Tercera infatti, l'agente, atteso in queste ore a Milano per la rescissione del contratto del cileno con i nerazzurri, ha infatti dichiarato:

"Sanchez è ancora un animale da gara, vuole continuare ad alto livello. Vuole lottare per vincere titoli, giocare per vincere. È ancora in forma è vuole dimostrarlo: può fare ancora almeno un paio di stagioni ad alti livelli. Ritorno in Cile? No, spero di no. Non credo sia necessario. Lui e Vidal non hanno più nulla da dimostrare o chiedere. Hanno avuto carriere straordinarie, la fine nel proprio club del cuore, a casa, non è obbligatoria o necessaria. Si ritireranno dove vorranno, dove saranno felici. Starà a loro scegliere".