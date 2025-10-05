Ferrara: “Lookman in questa Inter avrebbe fatto panchina”

Sull’euforia di quella che è stata probabilmente la miglior prestazione dell‘Inter in stagione, da cui è nato l’ampio successo nerazzurro per 4-1 sulla Cremonese, Ciro Ferrara si è lasciato andare nel post-partita ad un commento molto azzardato. Secondo l’ex calciatore, infatti, Ademola Lookman – tormentone dell’ultimo mercato interista – avrebbe fatto fatica a trovare spazio da titolare nella squadra di Chivu.

Questa la sua provocazione di natura tattica: “Ma Lookman, che magari aveva la possibilità di andare all’Inter, avrebbe fatto la panchina, dai. Devi cambiare modulo e non lo so se era nelle caratteristiche dell’Inter. A fronte dell’inserimento di un giocatore così importante come Lookman, però devi cambiare assetto di gioco a cui sono abituati, giocatori che hanno in quell’assetto tattico le conoscenze. Mi viene da pensare, il braccetto da sinistra che è Bastoni magari lo metti a 4 magari fa più fatica, lo stesso di Dimarco che è un quinto”.