Ferri sull’Inter: “Lukaku e Lautaro formano una coppia tra le migliori al mondo. Barella? Mi ricorda Conte”

Riccardo Ferri, ex grande difensore nerazzurro, ha fatto il punto sulla situazione in casa Inter ai microfoni di Radio Sportiva dopo la vittoria in casa del Genoa e in attesa del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

Ferri ha dichiarato: “Lautaro alla sostituzione ha reagito male si, non ha sfruttato alcune occasioni importanti quando era in campo e quindi evidentemente era nervoso. Succede di avere reazioni del genere quando si sa di non aver giocato al meglio. Comunque lui e Lukaku formano una delle migliori coppie in circolazione, non solo in Serie A ma anche in campo internazionale. Romelu è il vertice alto, mentre Lautaro svaria e salta l’uomo, creando la superiorità numerica”.

“Lo Shakhtar non va sottovalutato, può fare male. Nonostante sia una squadra ucraina ha un animo molto brasiliano. L’Inter ha un’arma in più che si chiama Barella. Mi ricorda molto il Conte giocatore, anche se ogni calciatore ha la propria identità ed è differente. Ma deve averlo notato anche Antonio, non è un caso che lo abbia scelto e voluto per costruire la sua Inter”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<