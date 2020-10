Festival dello Sport, Italia-Germania 4-3: il programma dell’evento con Boninsegna

Il Festival dello Sport andrà in scena anche quest’anno, nonostante l’emergenza Coronavirus. Uno di questi eventi è dedicato ai calciaatori argentini tra cui quelli dell’Inter come Zanetti, Cambiasso e altri. Sarà un’edizione diversa dal solito, ma ci saranno diversi eventi, tra cui uno dedicato alla partita tra Italia e Germania terminata 4-3. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming dalla Sala Buzzati di Milano.

Ospiti Roberto Boninsegna, Pierluigi Cera, Giancarlo De Sisti, protagonisti di quella partita spettacolare. L’evento si terrà venerdì 9 ottobre alle ore 12.30, come sempre organizzato da La Gazzetta dello Sport.