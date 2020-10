La Top 10 delle squadre che hanno speso di più sul mercato: c’è l’Inter, un’inedita vince per distacco

Attraverso il portale specializzato Transfermarkt, il calciomercato estivo conclusosi ieri alle ore 20 ha restituito la Top 10 delle squadre che hanno speso di più in Europa. A dominare, dopo qualche anno di assenza a queste latitudini, è il Chelsea di Roman Abramovich, che stravince per distacco grazie ai 247,2 milioni spesi (in classifica non vengono considerati i riscatti dei prestiti e le rate di pagamento future). A inseguire poi il Manchester City, fermo a quota 156,8 milioni, ed il Barcellona a 124. Al quarto posto ecco la prima italiana, la Juventus, che arriva a 110,2 milioni spesi. Ecco poi il neopromosso Leeds (105,2), Benfica (98,5), Tottenham (98,4) e, finalmente, Inter (97). In chiusura di top 10 appaiono Atletico Madrid ed Arsenal, rispettivamente a 90 e 86 milioni di euro spesi.

Ecco qui di seguito la Top 10 delle squadre che hanno speso di più.

1 – Chelsea: 247,2 milioni

2 – Manchester City: 156,8 milioni

3 – Barcellona: 124 milioni

4 – Juventus: 110,2 milioni

5 – Leeds: 105,2 milioni

6 – Benfica: 98,5 milioni

7 – Tottenham: 98,4 milioni

8 – Inter: 97 milioni

9 – Atletico Madrid: 90 milioni

10 – Arsenal: 86 milioni

