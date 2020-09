FIFA 21, pubblicata la Top 100 overall: cinque interisti in graduatoria, il migliore è Handanovic

C’è anche quest’altro aspetto del calcio giocato: quello giocato da noi, dalla gente, da tutti, con i pollici e le dita. Quello, insomma, del calcio ai videogiochi, le cui cronache – esistono fior di siti specializzati in questo – si arricchiscono, oggi, di un nuovo fatto: e cioè che la EA Sports – l’azienda che produce i videogiochi calcistici – ha annunciato i valori generali dei calciatori presenti sul videogioco FIFA 21, pubblicando la Top 100 dei calciatori presenti in questa edizione del gioco. La notizia che a noi interessa, al di là di questo, è che nella graduatoria sono presenti cinque calciatori interisti.

Va detto, anzitutto, che molte posizioni della graduatoria sono occupate da calciatori che hanno la stessa valutazione (il valore massimo, in teoria, sarebbe 99: anche se nella pratica il valore massimo è il 93 di Lionel Messi, che stacca di un punto Cristiano Ronaldo). In ogni caso, tra i giocatori dell’Inter presenti in lizza troviamo Christian Eriksen, Diego Godin (anche se è in procinto di firmare per il Cagliari), Milan Skriniar e Romelu Lukaku: tutti quanti sono valutati 85, dove nell’elenco i calciatori con il numero 85 come valutazione vanno dal 64esimo al 100esimo posto. Si potrebbe dire che siano tutti 64esimi ex aequo: in realtà, Lukaku risulta 65esimo, Skriniar 85esimo, Godin 95esimo ed Eriksen 99esimo. Ma non è tutto, perché il calciatore nerazzurro con la valutazione più alta è Samir Handanovic, che si classifica 27esimo con un valore di 88 punti, dove i calciatori valutati 88 vanno dalla 19esima alla 28esima posizione.

