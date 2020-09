Inter, senti Dier: “Eriksen giocatore fantastico, si è ambientato bene”

Christian Eriksen per anni è stato una pedina fondamentale nel gioco del Tottenham. A Londra, sponda Spurs ha lasciato molti amici, tra i quali Eric Dier , difensore centrale e mediano sia del Tottenham che della nazionale inglese. Come riportato da TMW è stato lo stesso Dier a parlare del danese prima della sfida di Nations League tra la sua Inghilterra e la Danimarca.

Sul rapporto con Eriksen: “Io e Christian siamo ottimi amici e parliamo spesso. Abbiamo avuto un grande rapporto ai tempi del Tottenham. Posso dire che è un giocatore assolutamente fantastico, con tantissima qualità”.

Prima gli anni olandesi con l’Ajax, poi quelli inglesi, fino al trasferimento all’Inter. In conclusione una riflessione sulle scelte di Eriksen da parte dell’ex compagno: “Non è facile trasferirsi a stagione in corso in un paese nuovo, in un campionato nuovo ed inserirsi immediatamente nei meccanismi della squadra. Non vanno dimenticati anche tutti i problemi che ci sono stati relativi al coronavirus. Ultimamente però Christian mi ha detto che si è sistemato bene e che si sta divertendo”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<