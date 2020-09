Social – Il Chelsea comunica i numeri di maglia per la prossima stagione: Kanté è presente

Sarebbe stato strano il contrario, e proprio il contrario avrebbe eventualmente rappresentato una notizia: la notizia, quindi, è che non c’è nessuna notizia, semplicemente va preso atto del fatto che tra il Chelsea e N’Golo Kanté – al di là di fisiologiche voci di mercato, nella fattispecie riguardanti l’Inter – stia filando tutto liscio, almeno per ora. Tutto è come dovrebbe essere, e la notizia, appunto, è proprio questa non-notizia. Ma vediamo di capire quale sia il fatto vero e proprio.

Oggi il Chelsea ha comunicato i propri numeri di maglia per la stagione 2020-2021. E come si evince dall’immagine nel tweet pubblicato dai Blues sul loro profilo ufficiale, c’è regolarmente anche il numero di N’Golo Kanté, che continuerà a vestire il suo 7. La cosa era prevista, tutto normale: soprattutto perché, a oggi, non esiste alcun presupposto per il quale tra il Chelsea e il calciatore si possa aprire un giallo che non avrebbe ragion d’essere, e che un’eventuale – anche provvisoria – esclusione dai numeri di maglia avrebbe rappresentato. C’è il mercato, c’è un interessamento dell’Inter, probabilmente c’è una trattativa. Per il momento – notiziona – non c’è altro.

