Nuovo Stadio – Vincolo storico su San Siro? Il progetto rischia un’altra frenata

Il futuro di San Siro è sempre più in bilico. Il Nuovo Stadio di Milano – progetto di Inter e Milan – è un obiettivo delle due società per avere un impianto di proprietà e soprattutto all’avanguardia per aumentare gli introiti. Tra la volontà e la realizzazione ci sono i cittadini del quartiere ed in particolare il Gruppo verde San Siro.

Come riporta il Corriere della Sera il gruppo ha avuto la conferma da parte del comitato scientifico dei Beni Culturali sul possibile Vincolo Storico da mettere sul Meazza. Il vincolo riguarda “cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose”.

