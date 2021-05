FIFA 21, selezionato il Team of the Season: presenti 4 nerazzurri

C'è anche qualche assente importante

FIFA 21, videogioco calcistico sviluppato da Electronic Arts, è sicuramente uno dei titoli sportivi più venduti in Italia e nel mondo. Come di consueto è stato rilasciato l'aggironamento con presenti i cosiddetti TOTS, ossia i migliori Team della stagione per ogni campionato presente. I giocatori inseriti sono quelli considerati più performanti e avranno di conseguenza le statistiche aumentate enormemente rispetto al normale.