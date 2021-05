L’Inter vola anche sui social: impennata di followers con lo Scudetto

Grande crescita nell'ultima stagione

L 'Inter , dopo la cavalcata trionfale guidata da Antonio Conte , è finalmente tornata ad essere campione d'Italia dopo ben 11 anni di attesa. Come analizzato da IQUII, che ha studiato le performance digitali dei maggiori club europei, la vittoria dello Scudetto ha portato però anche ad un'impennata di interazioni sui social.

Come riportato da Calcio&Finanza, il club di Suning è quello cresciuto maggiormente sui vari social in questa stagione, complici anche i grandi risultati in campionato: +2,33% su Instagram, dove ha raggiunto i 6,7 milioni di utenti, la crescita maggiore tra le top 20 squadre europee. Anche su Twitter la crescita è stata significativa, con un + 2%, mentre su Youtube è arrivato un +2,10%, seconda posizione assoluta dopo il Manchester City.