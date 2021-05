Altobelli sull’Inter: “Tutte le big in difficoltà economiche. Conte? Resta per vincere ancora”

"I giocatori vanno, il club resta"

Alessandro "Spillo" Altobelli , storico ex attaccante dell' Inter , ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com della attuale situazione nerazzurra, incerta per quanto riguarda il futuro nonostante uno Scudetto stravinto.

Altobelli è comunque fiducioso nonostante le difficoltà societarie: "Credo proprio che Antonio Conte rimarrà all'Inter dopo due anni di ottimi risultati come questi. Ormai conosce bene l'ambiente ed ha instaurato un grande feeling con i suoi ragazzi. Sa che per essere competitivi ancora in campionato e in Europa potrebbe essere necessario qualche sacrificio, ma credo sia disposto ad accettare certe condizioni per provare a instaurare un ciclo vincente. A prescindere dalla situazione la società farà il massimo per rimanere competitivi".