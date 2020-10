Fiocco rosa in casa Skriniar! È nata la figlia del difensore nerazzurro

Non era uno dei periodi migliori della carriera di Milan Skriniar, in difficoltà all’Inter nella difesa a 3 di Conte e ora costretto alla quarantena dopo essere risultato positivo al Covid-19.

Oggi è però sicuramente una giornata speciale che fa dimenticare tutto il grigio dell’ultimo periodo e porta un raggio di luce nella vita del difensore. Come annunciato dallo stesso Skriniar su Instagram, è nata la figlia che aspettava insieme a Barbora Hroncekova, compagna dello slovacco. Per la coppia si tratta del primo lieto evento in famiglia. In attesa di poter riabbracciare le proprie amate, manifesta la propria gioia così: