Verso Fiorentina-Inter, le probabili scelte di Inzaghi per l’infrasettimanale

Le scelte dei nerazzurri per il match di martedì sera

É in arrivo il primo turno infrasettimanale di questa Serie A 2021/2022 in cui, per ora, i nerazzurri di mister Inzaghi stanno dimostrando ottime cose. Ma attenzione perché martedì sera (alle ore 20.45) ci sarà l'impegnativo campo dell'Artemio Franchi di una Fiorentina in formissima: i viola sono a un solo punto dall'Inter e sembrano aver trovato la quadra con Vincenzo Italiano.