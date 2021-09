Dove vedere Fiorentina-Inter: diretta TV e streaming del match

Tutte le informazioni per seguire la quinta giornata di Serie A in diretta dall'Artemio Franchi

Archiviata senza fatica la pratica Bologna, i nerazzurri di mister Inzaghi sono chiamati a scendere in un campo difficile come quello dell'Artemio Franchi. L'Inter affronterà la Fiorentina martedì sera alle ore 20.45 per il primo turno infrasettimanale della stagionale. I viola sono in buon momento e si trovano a un solo punto dai nerazzurri. La gara sarà valevole per la quinta giornata di Serie A.