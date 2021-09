GdS – La moviola di Inter-Bologna: Medel su Dumfries era da rigore

Ma tutto sommato il direttore di gara non ha commesso grandi errori

Buona prova per il giovanissimo fischietto Giovanni Ayroldi, protagonista ieri in Inter-Bologna di una gestione positiva dell'incontro. In un match in cui il 29enne è stato comunque favorito dall'assenza di episodi di difficile lettura, l'unica sbavatura evidente è arrivata in zona recupero quando Dumfries è stato abbattuto alle spalle da Medel nel disperato tentativo di salvare la sua squadra dal possibile 7-1: un intervento che avrebbe meritato la massima punizione e che probabilmente con un punteggio diverso sarebbe stato rivisto.