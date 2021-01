Fiorentina-Inter, Hakimi (Inter TV): “Il gol aiuterà Vidal. Milan ai quarti? Vogliamo vincere questa coppa”

E’ servito un gol di Lukaku al minuto 119 per consentire all’Inter di superare al Franchi la Fiorentina per 1-2. Un successo che arriva dopo il pareggio della scorsa domenica in campionato contro la Roma, ma che soprattutto può dare morale in vista del big match di domenica sera contro la Juventus. La formazione di Antonio Conte centra il passaggio del turno in Coppa Italia, accedendo ai quarti dove incontrerà il Milan in un derby scoppiettante. Una prestazione certamente non esaltante per i nerazzurri, ma tutto sommato controllata in virtù dell’ampio turnover adottato in questo infrasettimanale.

Al termine dell’incontro, ai microfoni di Inter TV Achraf Hakimi ha analizzato così la partita: “Avevamo l’obiettivo di centrare la qualificazione, siamo molto contenti per averlo fatto. Sapevamo che era una partita difficile, una questione di vita o di morte, ma siamo preparati a tutto. Ora ci tocca riposare bene e preparare la partita di domenica per cercare di uscire vittoriosi. Quarti contro il Milan? Sarà una partita difficile, loro sono in forma. Sarà difficile perché si tratta di una gara secca, ma il nostro obiettivo è arrivare in finale e vincere questa coppa. Vidal? Sono contento per il suo gol, è importante per noi. Spero sia il primo di tanti gol, sono contento perché ha ricevuto tante critiche, ma questo lo aiuterà”.

