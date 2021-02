Fiorentina-Inter, Marotta (Sky): “La cessione non riguarda la parte sportiva. Non ci sta condizionando, ma spero si risolva presto”

L’Inter di Antonio Conte si prepara a scendere in campo allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina, nella sfida valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Una gara da non sbagliare per i nerazzurri, che hanno l’opportunità di portarsi al comando della classifica almeno per due notti, in attesa di sapere il risultato del Milan impegnato domenica pomeriggio contro il Crotone.

Prima del fischio d’inizio il dirigente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole: “Tutte le partite sono importanti, questo è un momento delicato per problemi che poco hanno a che vedere col campo. Noi come area tecnica siamo in grado di gestire questo momento nel migliore dei modi, ma sono situazioni che saranno definite per il blasone del club. E’ una partita importante, ma quando lotti per il vertice lo sono tutte. E’ evidente che stasera è una partita importante. In questo momento aiutano i risultati positivi, è evidente che quando l’ambiente è compatto anche i grandi problemi diventano piccoli. Andiamo avanti così sperando che si possa risolvere presto questo problema, auspico che si possa risolvere velocemente, ma è una problematica che sta sopra la nostra testa, coinvolge i nostri azionisti che fino ad ora hanno dato molto all’Inter”.

PROGETTO – “E’ una situazione che non riguarda la parte sportiva, non riguarda l’Inter. Non sono in grado di dare una risposta, noi andremo avanti col senso di appartenenza di sempre. Siamo in un momento di contrazione finanziaria mondiale, è chiaro che anche il mondo del calcio ne risente. Quello che si sta verificando all’Inter, sta capitando anche ad altri club europei. Se la squadra è condizionata? Può essere condizionata se l’argomento di discussione dei salotti televisivi è sempre quello della cessione delle quote. Dobbiamo riportare la discussione sul rettangolo di gioco, serve rispetto per l’Inter e per i suoi calciatori. Abbiamo a che fare con un’area tecnico di alto livello, i calciatori sono professionisti e appassionati di questo lavoro”.

