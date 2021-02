Fiorentina-Inter, Barella ci ha preso gusto. Tre gol e cinque assist: è record in A

Un eurogol da paura per sbloccare il match del Franchi tra Fiorentina e Inter. Nicolò Barella non smette mai di stupire e si conferma ancora una volta l’uomo in più della squadra nerazzurra.

Come riportato da Opta, con la rete messa a segno questa sera, Barella ha preso parte a 8 gol in questo campionato con tre reti e cinque assist: è il suo record in Serie A in una singola stagione. E siamo ancora a metà campionato.

