Fiorentina-Inter, Pinamonti (Sky): “Vogliamo tornare a vincere. Da Lukaku si può solo imparare”

Calcio di inizio alle ore 20:45 per la 21^ giornata che vedrà affrontarsi Fiorentina e Inter allo stadio Artemio Franchi di Firenze. I nerazzurri devono riscattare la recente sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus: in caso di vittoria la squadra di Conte volerebbe al primo posto in classifica, in attesa del Milan che affronterà il Crotone domenica alle ore 15. Nel consueto prepartita, Andrea Pinamonti ha analizzato, ai microfoni di Sky, la sfida che andrà in scena tra poco. In seguito le parole dell’attaccante nerazzurro.

RISCATTO DOPO LA JUVE E LUKAKU – “Quello di oggi è un match importante, dobbiamo riscattare la partita contro la Juventus di Coppa Italia per proseguire il nostro percorso. Da Lukaku si può solo imparare, in allenamento mi dà molti consigli e si sa spiegare bene. Come tutti gli altri attaccanti dell’Inter, lui è un grande giocatore“.

