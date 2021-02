Fiorentina-Inter, Pinamonti (Inter TV): “Vincere qui è difficile, ma vogliamo riscattarci dopo la sconfitta in coppa”

Primo anticipo della 21esima giornata che vede l’Inter protagonista nella trasferta contro la Fiorentina. Per la squadra di Antonio Conte questa sera, nel match che avrà inizio alle 20.45, vincere può avere un doppio significato. Innanzitutto perché in caso di tre punti la formazione nerazzurra andrebbe in testa alla classifica in attesa della sfida. Ma anche perché, dopo la sconfitta dello scorso martedì in Coppa Italia contro la Juventus, sarebbe importante per tutto il gruppo dare una reazione di carattere.

Nel frattempo, ai microfoni di Inter TV durante il pre-partita del Franchi ha parlato il giovane Andrea Pinamonti. Queste le sue impressioni sulla partita: “Qui è difficile per chiunque, la Fiorentina è una grande squadra. Dobbiamo fare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo e continuare nel nostro percorso. Giocare dopo la sconfitta con la Juventus? E’ il bello del calcio, oggi abbiamo già l’occasione per riscattarci e tornare alla vittoria”.

