Fiorentina-Inter, le formazioni UFFICIALI: spazio a Sanchez. Perisic vince il ballottaggio con Young

Superare la delusione generata dalla sconfitta di Coppa Italia con la Juventus e rilanciarsi in campionato per agguantare, almeno per due notti, il Milan in cima alla classifica. Questo l’obiettivo dell’Inter di Antonio Conte, che questa sera sarà in campo allo stadio Artemio Franchi per la sfida contro la Fiorentina, valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (3-4-2-1): 69 Dragowski; 4 Martinez Quarta, 20 Pezzella, 98 Igor; 23 Venuti, 34 Amrabat, 6 Borja Valero, 3 Biraghi; 92 Eysseric, 5 Bonaventura; 9 Vlahovic.

A disposizione: 1 Terracciano, 21 Rosati, 11 Kouame, 14 Bianco, 24 Chiti, 25 Malcuit, 27 Barreca, 28 Montiel, 67 Munteanu, 77 Callejon, 78 Pulgar, 91 Kokorin.

Allenatore: Cesare Prandelli. INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 9 Lukaku, 7 Sanchez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 10 Lautaro, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 99 Pinamonti.

Allenatore: Cristian Stellini Arbitro: La Penna.

Assistenti: Preti, Galetto.

Quarto Uomo: Pasqua.

VAR: Mazzoleni.

