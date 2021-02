La moviola di Fiorentina-Inter. Igor scivola, Hakimi non fa fallo: regolare lo 0-2 di Perisic

Cinque vittorie su cinque per l’Inter con l’arbitro La Penna, che ieri è stato chiamato in causa poche volte durante Fiorentina-Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è regolare il gol dello 0-2 firmato da Perisic: Igor cade a terra sull’accelerazione di Hakimi, l’ex Real Madrid non commette fallo con il difensore brasiliano che pare scivolare da solo dopo un leggero contatto tra le braccia.

Giusto non fischiare. Al 55′ annullato lo 0-3 di Lukaku per fuorigioco di Perisic. Corretti i cartellini gialli estratti durante il match a Perisic, Amrabat, Martinez Quarta e Pulgar.

