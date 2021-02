Sky – Fiorentina-Inter, la probabile di Conte: Sanchez con Lukaku. Perisic dal 1′?

Domani sera l’Inter di Antonio Conte torna di scena al Franchi per il primo match che darà il via alla 21esima giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro ritrova Hakimi e Lukaku dal 1′, dopo che entrambi hanno scontato il turno di squalifica in Coppa Italia contro la Juventus.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in avanti potrebbe essere confermato dal ‘1 Sanchez: il Nino Maravilla, squalificato per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, è in vantaggio su Lautaro Martinez.

Perisic invece potrebbe essere favorito a Matteo Darmian e Ashley Young sull’out di sinistra. Skriniar-De Vrij-Bastoni il trio difensivo, mentre Barella e Vidal agiranno ai lati di Brozovic.

LA PROBABILE FORMAZIONE:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lukaku