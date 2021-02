Assemblea di Lega, Marotta: “Rinviata decisione sui diritti tv”. Poi evita la questione Bc Partners

Si è tenuta quest’oggi l’Assemblea di Lega convocata per questioni relative all’ingresso di nuovi fondi, cui ha presenziato anche l’Amministratore Delegato dell’Inter Beppe Marotta. Dopo la riunione, il dirigente nerazzurro si è fermato per pochi secondi con alcuni giornalisti, specificando come le ogni decisione riguardante il futuro dei diritti televisivi del campionato di Serie A sia stata rinviata.

Queste le sue parole, riprese da Calciomercato.it: “Decisione sui diritti tv? Rinviato tutto a lunedì”. Nessun commento, invece, sulla questione relativa alla trattativa fra Suning e Bc Partners, che ha visto una brusca frenata nelle ultime settimane. Alla domanda, infatti, l’amministratore delegato si è allontanato evitando di rispondere.

