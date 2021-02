Cile ancora senza ct, Vidal rompe gli indugi: due richieste precise alla Federazione

L’Anfp (Asociación Nacional de Fútbol Profesional), la Federazione calcistica del Cile, è ancora alla ricerca di un nuovo commissario tecnico a cui affidare la panchina della Roja. In pole sembrava esserci l’ex Inter Almeyda, ma ancora un accordo non è stato trovato.

Secondo quanto riportato da La Tercera, anche Arturo Vidal è fortemente desideroso di conoscere il nuovo tecnico e vorrebbe avere un ruolo cruciale nella scelta finale: il centrocampista dell’Inter si sarebbe esposto in maniera netta chiedendo che la decisione ricada su un ct locale, non straniero, e avrebbe chiesto di essere aggiornato sulle trattative in corso.

