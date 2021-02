Il Giorno – Futuro Inter, voci su un possibile ritorno di Moratti e Pellegrini: clamoroso retroscena

Le trattative sul fronte societario in casa Inter vanno avanti. BC Partners è pronta a preparare un’altra offerta dopo il primo no di Suning, in corsa ci sono altri fondi come Eqt, Fortress–Mubadala e Ares.

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è stato chiaro: il sogno è che il club nerazzurro torni in mano ad un proprietario italiano. Uno scenario da non escludere, tanto che un facoltoso imprenditore del Nord Italia starebbe già studiando il dossier nerazzurro.

Secondo quanto riportato da Il Giorno però c’è un clamoroso retroscena: Moratti e l’altro ex presidente Ernesto Pellegrini sarebbero stati oggetto di consultazioni in merito, ma la loro intenzione non sarebbe quella di tornare nel mondo del calcio.

