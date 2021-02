Nuova avventura per Matias Ezequiel Schelotto. L’ex meteora dell’Inter è infatti diventato un nuovo giocatore del Racing Club: la società argentina ha infatti annunciato il colpo di mercato sui propri canali social.

Schelotto, dopo aver vestito le maglie in Italia di Inter, Sassuolo, Chievo e Atalanta, era libero da agosto dopo la scadenza del contratto con il Brighton. Ora per lui una nuova avventura in Argentina.

